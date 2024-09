André foi titular pela primeira vez no Wolverhampton - AFP

Publicado 15/09/2024 16:00

Wolverhampton (ING) - André foi bem, mas não evitou a derrota do Wolverhampton no Campeonato Inglês. O ex-jogador do Fluminense atuou por 77 minutos, acertou todos os passes e foi exaltado pela torcida neste domingo (15), diante do Newcastle United, no Molineaux.

O ex-jogador do Fluminense foi titular pela primeira vez. Foi apenas a sua segunda partida. André acertou 40 passes e teve 100% de acerto, além de criar uma grande chance. O camisa 7 foi aplaudido ao deixar o campo e já ganhou música dos torcedores.

"Olê, olê, olê, olê, André, André", cantou a torcida do Wolverhampton.

Apesar da boa atuação de André, o Wolverhampton foi derrotado por 2 a 1. O time saiu na frente com gol de Lemina no primeiro tempo, mas levou a virada com gols de Schar e Barnes, nos últimos 15 minutos.

O Wolverhampton contratou André por 22 milhões de euros fixos (cerca de R$ 136 milhões). Foi a maior venda da história do Fluminense.