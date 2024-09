Gabriel Bortoleto pode ganhar oportunidade na Fórmula 1 em 2025 - Divulgação

Publicado 15/09/2024 13:30

Baku (AZ) - Gabriel Bortoleto segue roubando os holofotes na Fórmula 2. O brasileiro assumiu a liderança da categoria após terminar em quarto lugar no GP do Azerbaijão, neste domingo (15), em Baku. Com isso, o piloto da equipe Invicta está perto de igualar nomes da principal categoria de automobilismo e fazer história.

Campeão da Fórmula 3 no ano de estreia, Gabriel Bortoleto subiu para a Fórmula 2 e tem chamado atenção das equipes da principal categoria de automobilismo. O nome do brasileiro tem sido especulado na Audi para a próxima temporada. Além disso, ele tem a carreira agenciada pelo bicampeão Fernando Alonso.

Caso consiga conquistar a Fórmula 2 também no ano de estreia, Gabriel Bortoleto vai igualar o feito que apenas três pilotos conseguiram: Charles Leclerc, George Russell e Oscar Piastri. Todos conseguiram vaga no grid da Fórmula 1 e já conquistaram vitórias. Piastri, inclusive, venceu em Baku

Charles Leclerc foi o primeiro a alcançar o feito. O monegasco foi campeão da então GP3 em 2016 e faturou a Fórmula 2 no ano seguinte, chegando à Fórmula 1 em 2018 pela Sauber e sendo promovido à Ferrari em 2019. Bortoleto pode seguir o mesmo caminho pela Audi, que assumirá o lugar da Sauber.

Nos anos seguintes de Leclerc, George Russell assumiu o protagonismo. O britânico foi campeão da então GP3 em 2017 e da Fórmula 2 em 2018, estrando na Fórmula 1 em 2019 pela Williams e sendo promovido a titular da Mercedes em 2022. Ele terá a companhia do jovem Andrea Kimi Antonelli em 2025.

Por fim, Oscar Piastri fecha a lista. O jovem australiano conquistou o título da Fórmula 3 em 2020, seguido da Fórmula 2 em 2021. No ano seguinte, foi reserva da Alpine, sendo bancado pela McLaren. Ele ganhou a vaga como titular em 2023 após uma disputa judicial entre as equipes.



Conquistar o título da Fórmula 2 no ano de estreia seria um feito impressionante para o piloto brasileiro. O histórico mostra que os três que conseguiram, ganharam espaço na Fórmula 1. Atualmente, Bortoleto faz parte do projeto de desenvolvimento da McLaren. Ele pode ser emprestado para a Audi em 2025.

Bortoleto assume a liderança da Fórmula 2 a duas rodadas do fim da temporada. O piloto brasileiro lidera com uma diferença de meio ponto para o franco-argelino Isack Hadjar. A categoria volta somente entre os dias 29 de outubro e 1º de novembro para a etapa do Catar.