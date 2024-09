Gabriel Magalhães marcou o gol da vitória do Arsenal sobre o Tottenham - Adrian Dennis / AFP

Publicado 15/09/2024 13:00

Londres (ING) - O Arsenal levou a melhor no clássico londrino. Com gol do zagueiro Gabriel Magalhães, os Gunners venceram o Tottenham por 1 a 0, neste domingo (15), fora de casa, pela 4ª rodada, e assumiu a vice-liderança do Campeonato Inglês.

O clássico do norte de Londres foi muito disputado do início ao fim. O Tottenham conseguiu ficar mais com a bola e controlou as ações, mas o Arsenal foi mais perigoso nas vezes que atacou. O jogo ficou marcado pelo alto número de cartões (8). Gabriel Magalhães marcou o gol da vitória aos 19 minutos da etapa final.

Com a vitória, o Arsenal chegou aos 10 pontos em quatro rodadas e assumiu a vice-liderança, atrás apenas do Manchester City, único com 100% de aproveitamento. O Tottenham, por sua vez, caiu para o 13º lugar, com quatro pontos.