Vibração de Philippe Coutinho, do Vasco - Matheus Lima/Vasco

Publicado 15/09/2024 21:19 | Atualizado 16/09/2024 00:02

O jogo desta noite também marcou o retorno do meia aos gramados após um longo período parado. Ele não disputava uma partida desde o dia 3 de agosto por causa de uma lesão muscular na coxa esquerda. Ele se recuperou do problema, mas foi diagnosticado com Covid-19 logo depois, o que atrasou seu retorno.

"Olha, estava bastante ansioso. Acabei machucando, o pessoal do Vasco sabe o quanto eu queria voltar antes. Tentei voltar antes, no jogo contra o Athletico-PR, não consegui. Fiz de tudo, trabalhei para caramba. E hoje, graças a Deus, fui coroado com o gol. Então, só agradecimento pela minha família, o pessoal departamento médico, que me aguentou esse tempo. É isso, seguir, seguir forte, foi um empate importante para a gente, para seguirmos rumo aos clubes que estão brigando lá em cima", disse Coutinho, ao "Premiere".

"Foi complicado (esse período fora). Eu ouvi bastante besteira sobre mim, mas tudo bem. Eu sei o quanto eu luto ali dentro, o quanto eu lutei para voltar antes, o pessoal do departamento médico já estava de cabeça cheia ali (risos) porque toda hora pedia para voltar. Infelizmente, não dava. Tive Covid ainda. Foi um mês complicado, mas já passou. Agora é só pensamento positivo", completou.

Philippe Coutinho entrou em campo aos 29 minutos do segundo tempo, pouco depois de Gerson abrir o placar para o Flamengo. Na reta final, aos 42, o meia marcou de cabeça após cruzamento de Puma Rodríguez e selou o empate.

"Sensação ruim, a gente vinha defendendo, fazendo um bom jogo. Aí acabamos tomando um gol na hora que eu ia entrar. Enfim, conseguimos o empate, estou muito feliz. Vamos seguir. Fim de semana que vem tem um jogo super importante, agente tem que continuar brigando para manter essa sequência positiva", afirmou o jogador.

Situação na tabela e agenda

O Vasco soma 35 e aparece em oitavo. O próximo compromisso do Cruz-Maltino será no domingo, a partir das 16h, no Mané Garrincha, em Brasília, pela 27ª rodada do campeonato.