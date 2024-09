Philippe Coutinho estreou pelo Vasco na derrota diante do Atlético-MG - Leandro Amorim / Vasco

Publicado 13/09/2024 17:41 | Atualizado 13/09/2024 17:44

Rio - Sem atuar desde o dia 3 de agosto, Philippe Coutinho é dúvida para o jogo do Vasco contra o Flamengo, no domingo. O meio-campista já treina com o grupo, mas ainda não tem presença no clássico.

Para retomar a forma, o jogador faz um tratamento na câmara hiperbárica, onde respira oxigênio 100% puro, o que provoca aumento na quantidade de oxigênio transportado no sangue. O tratamento foi divulgado por Ainê Coutinho, esposa do jogador, por meio de um vídeo no Instagram.

Coutinho sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda durante a partida contra o Red Bull Bragantino, no dia 3 de agosto. Ele se recuperou da lesão há duas semanas, mas foi diagnosticado com Covid-19 logo depois, o que atrasou seu retorno.

Existia a expectativa de que ele pudesse estar à disposição para jogo contra o Athletico-PR, na última quarta-feira (11), pela Copa do Brasil. No entanto, o Vasco optou por preservá-lo.

O camisa 11 é um dos reforços do Vasco para a sequência da temporada. Desde que chegou, ele disputou quatro partidas e ainda não fez gols.

Agenda

O Vasco enfrentará o Flamengo neste domingo, a partir das 18h30, no Maracanã. A partida é válida pela 26ª rodada do Brasileirão. O Cruz-Maltino soma 34 pontos e aparece em nono. Já o Rubro-Negro tem 44 e está na quarta posição.