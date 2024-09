Vegetti celebra gol marcado sobre o Athletico-PR na Ligga Arena - Matheus Lima / Vasco

Vegetti celebra gol marcado sobre o Athletico-PR na Ligga ArenaMatheus Lima / Vasco

Publicado 13/09/2024 12:39

Rio - Vegetti vive uma temporada especial com o Vasco. O centroavante argentino, de 35 anos, soma 18 gols neste ano, é o artilheiro da Copa do Brasil e, por enquanto, o segundo do Brasileirão, além de estar próximo de superar a melhor marca da carreira em um ano.

Em sua segunda temporada com a camisa do Vasco, Vegetti soma 28 gols em 60 jogos. Já é quase metade dos gols marcados em quatro anos no Belgrano, da Argentina. Foi pelo clube argentino, inclusive, que viveu o melhor ano da carreira: 20 gols em 2021.

Vegetti está a dois gols de igualar o melhor ano da carreira. A tendência é que ultrapasse em breve e faça pelo Vasco a sua melhor temporada.

Contratado em agosto do ano passado, Vegetti não demorou para se tornar a referência do ataque. O centroavante foi contratado com contrato até julho deste ano, mas renovou até dezembro de 2025. Ele tem uma meta para renovar automaticamente até o fim de 2026.