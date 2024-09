Vegetti e Piton formaram uma dupla letal no Vasco - Leandro Amorim/Vasco

Publicado 13/09/2024 16:13 | Atualizado 13/09/2024 16:32

Rio - A parceria entre Lucas Piton e Pablo Vegetti tem dado bons frutos ao Vasco. A conexão da dupla se reflete nos números recentes: das últimas cinco assistências do lateral-esquerdo, quatro foram para o argentino balançar as redes. Os tentos foram fundamentais para o Gigante da Colina nas campanhas do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil.

A conexão mais recente foi na última quarta-feira (11), contra o Athletico-PR. Com um a menos, devido a expulsão de Rayan, o Cruz-Maltino diminuiu o marcador com Vegetti, de cabeça, após cruzamento de Piton. O gol foi fundamental para a equipe comandada por Rafael Paiva conseguir levar o confronto para a disputa de pênaltis e, posteriormente, avançar para as semifinais da Copa do Brasil.

Na mesma competição, a dupla também entrou em ação contra o Atlético-GO, pelas oitavas. Já na reta final do primeiro jogo, Piton cruzou para Vegetti empatar o confronto. Na volta, o Cruz-Maltino venceu por 1 a 0 e eliminou o Dragão da Copa do Brasil.

Já no Campeonato Brasileiro, a parceria assegurou uma vitória ao Gigante da Colina sobre o Fortaleza e evitou uma derrota no clássico com o Botafogo. No duelo com o Leão do Pici, o lateral-esquerdo cobrou escanteio ,e o camisa 99 cabeceou para o fundo das redes, fechando o placar em 2 a 0.



No Clássico da Amizade, eles trouxeram um ponto para o Vasco. Após mais um cruzamento de Lucas Piton para a área, o 'Pirata' empatou de cabeça nos últimos minutos do confronto. Os resultados, inclusive, foram contra o atual segundo e primeiro colocado da competição, respectivamente.

Além da parceria, os números dos jogadores na temporada chamam a atenção. Piton tem seis gols e sete assistências, igualando 2023 como a melhor temporada de passes para tentos na carreira, em 37 jogos. Já Vegetti soma 18 bolas na redes em 39 partidas.