Torcida do Vasco lota arquibancadas do MaracanãMatheus Lima / Vasco

Publicado 14/09/2024 12:30

Rio - A diretoria do Vasco vive um dilema. Classificado para a semifinal da Copa do Brasil, a direção vascaína avalia a possibilidade de levar a partida como mandante para o Maracanã, segundo informações do "ge". O aspecto econômico pode pesar na decisão, mas o lado esportivo por mandar o jogo em São Januário divide opiniões.

Desde que Pedrinho assumiu o futebol, o Vasco só foi mandante no Maracanã contra o Flamengo. O dilema econômico-esportivo em jogos de grande apelo divide opiniões internamente. Jogar em São Januário para 20 mil pessoas faz valer o "caldeirão" e melhora o desempenho, mas mandar no Maracanã triplica o público e a receita.

O Vasco aguarda o sorteio dos mandos para tomar uma decisão. Uma potencial decisão em casa pode favorecer a escolha por São Januário, mas uma eventual partida de ida como mandante pode pesar a favor do Maracanã. O departamento de futebol também vai fazer parte da reunião e o seu voto pode pesar na decisão pelo local.