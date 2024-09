Rafael Paiva, do Vasco, na chegada ao Maracanã - Matheus Lima/Vasco

Rafael Paiva, do Vasco, na chegada ao MaracanãMatheus Lima/Vasco

Publicado 16/09/2024 00:02 | Atualizado 16/09/2024 00:03

Rio - Rafael Paiva exaltou o grupo após o empate do Vasco com o Flamengo por 1 a 1 no Maracanã, neste domingo (15) , pela 26ª rodada do Brasileirão. O Cruz-Maltino sofreu o 1 a 0 aos 27 minutos da etapa complementar, mas deixou tudo igual no marcador aos 42. Nesse sentido, o técnico lembrou que batalhar muito já é uma marca do time e destacou que o Gigante da Colina tem força para jogar contra qualquer equipe.

"A gente também está muito feliz pelo resultado. Acho que a equipe, além de batalhar muito, que já é uma marca que a gente tem trazido aí dos últimos jogos, de tentar lutar muito, brigar muito pelo resultado, de tratar todo o jogo como se fosse uma final. Eu acho que em alguns momentos do jogo a gente conseguiu jogar. Sofremos, sim, mas conseguimos colocar a bola no chão, tentamos construir, tivemos as transições agora no final do jogo e, mais uma vez, mostramos a força do coletivo que a gente tem".

"Os jogadores que entraram conseguiram participar do lance de gol, e eu acho que estamos conseguindo evoluir cada vez mais os jogadores que a gente tem. A gente está conseguindo ser mais competitivo, sofremos, mas conseguimos equilibrar o jogo em vários momentos e mostramos que o Vasco tem força para jogar contra qualquer equipe".

Outro tema da entrevista coletiva foi Philippe Coutinho. Isso porque ele anotou o gol que garantiu o empate do Vasco. O cria balançou as redes pela primeira vez desde que voltou ao Cruz-Maltino.

O jogo desta noite também marcou o retorno do meia aos gramados após um longo período parado. Ele não disputava uma partida desde o dia 3 de agosto por causa de uma lesão muscular na coxa esquerda. Ele se recuperou do problema, mas foi diagnosticado com Covid-19 logo depois, o que atrasou seu retorno.

"Coutinho é um jogador especial, ele estava muito insatisfeito ficando fora dos jogos e lutando muito para tentar voltar o antes possível. É o que eu sempre falo, o Coutinho é um jogador muito talentoso, é um jogador que tem a capacidade de decidir o jogo em qualquer lance. E hoje ele já mostrou com 20 minutos em campo, 25 minutos, o jogador talentoso que ele é, desequilibrante que ele é, e vai nos ajudar muito".

"Vamos fazer de tudo para ter o Coutinho em todos os jogos, a gente tem um pouquinho de paciência, o mesmo processo que a gente fez com o Payet, para ele estar sempre disponível em todos os jogos, independente da minutagem, porque ele em campo é um jogador que desequilibra".

Situação na tabela e agenda

O Vasco soma 35 e aparece em oitavo. O próximo compromisso do Cruz-Maltino será no domingo, a partir das 16h, no Mané Garrincha, em Brasília, pela 27ª rodada do campeonato.