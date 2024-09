Oscar Piastri venceu o GP do Azerbaijão - AFP

Publicado 15/09/2024 10:30 | Atualizado 15/09/2024 10:42

Baku (AZ) - Oscar Piastri conquistou a segunda vitória da carreira na Fórmula 1. O australiano conseguiu superar e segurar o pole Charles Leclerc, da Ferrari, para vencer o GP do Azerbaijão. George Russell, da Mercedes, completou o pódio, herdando o terceiro lugar após a batida entre Sergio Perez, da Red Bull, e Carlos Sainz, da Ferrari, na penúltima volta.

Piastri largou em segundo lugar e assumiu a liderança apenas na 20ª volta. O jovem piloto, de 23 anos, segurou o Leclerc até as últimas voltas e a diferença chegou a ser de apenas 0s3. Entretanto, o pneu do carro do monegasco sofreu com o desgaste, o que o afastou da disputa pela vitória e o colocou na briga pelo pódio com Perez e Sainz.

Na penúltima volta, Perez tentou ultrapassar Leclerc, mas não conseguiu. Sainz aproveitou a oportunidade e ultrapassou o piloto mexicano da Red Bull e, em seguida, tentou passar pelo companheiro ferrarista. Mas não deu. A tentativa frustrada de passar o monegasco deu brecha para Perez atacar o espanhol, o que gerou o acidente após o choque entre as rodas traseiras.

Na disputa pelo título, Lando Norris levou a melhor no GP do Azerbaijão. O piloto britânico largou em 17º lugar e terminou em quarto, conseguindo ultrapassar Max Verstappen, que largou em sexto e terminou em quinto. O tricampeão completou sete corridas de jejum e amarga a pior sequência sem vitórias da carreira desde 2019.

Com a vitória de Piastri e a quarta posição de Norris, a McLaren ultrapassou a Red Bull e assumiu a liderança do campeonato de construtores pela primeira vez desde 2014. Já no mundial de pilotos, Verstappen mantém a liderança. A Fórmula 1 volta no próximo fim de semana, com o GP de Singapura, no dia 22. Será a 18ª etapa da temporada.