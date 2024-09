Nico De La Cruz em treino do Flamengo - Gilvan de Souza /CRF

Publicado 15/09/2024 12:00

Rio - O Flamengo corre contra o tempo para contar com Nico De la Cruz na Libertadores. O meia uruguaio se recupera de uma lesão sofrida na parte posterior da coxa direita na vitória por 1 a 0 sobre o Bahia, na ida das quartas de final da Copa do Brasil, em Salvador, e realiza trabalho fisioterápico, à parte do grupo.

De la Cruz foi poupado do clássico contra o Vasco, neste domingo (15), às 18h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 26ª rodada do Brasileirão. Segundo o "ge", o uruguaio já treina em campo, mas está sendo preservado e trabalha para voltar contra o Peñarol, do Uruguai, na próxima quinta-feira (19), às 19h, em casa.

O Flamengo tem sofrido com lesões nesta temporada. Além de Nico De la Cruz, o atacante Michael também sofreu uma lesão muscular na coxa, só que mais grave e tem previsão de retorno apenas para outubro. Por outro lado, nomes como Viña, Everton e Pedro só retornam aos gramados em 2025.

De la Cruz foi uma das principais contratações do Flamengo na temporada. O uruguaio, de 27 anos, soma 32 jogos, dois gols e cinco assistências com a camisa rubro-negra. Ele é constantemente convocado pelo Uruguai e disputou a Copa América de 2024, onde jogou cinco partidas e deu duas assistências.