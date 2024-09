Merab Dvalishvili superou Sean O'Malley e se tornou o novo campeão peso-galo - (Foto: Reprodução/UFC)

Merab Dvalishvili superou Sean O'Malley e se tornou o novo campeão peso-galo (Foto: Reprodução/UFC)

Publicado 15/09/2024 16:00

Cercado de muita expectativa, o UFC 306 - denominado de Riyadh Season Noche UFC - prometeu e cumpriu. Realizado neste sábado (14), o primeiro evento esportivo da história da moderna e tecnológica "Sphere", em Las Vegas (EUA), promoveu aos fãs de MMA, dentro da arena e ao redor do mundo, uma experiência única até então, com um verdadeiro show de imagens e alta tecnologia que impressionaram ao longo do card, que celebrou a Independência do México.



Além de um evento incrível em termos de tecnologia, os fãs de MMA também acompanharam grandes combates. Na luta principal do UFC 306, a divisão peso-galo passou a ter um novo campeão. Dominante na luta agarrada, Merab Dvalishvili levou a melhor sobre Sean O'Malley na decisão unânime e se tornou o novo dono do título dos 61kg. Já no co-main event, em uma luta de altíssimo nível no Grappling ao longo dos cinco rounds, Valentina Shevchenko derrotou Alexa Grasso por unanimidade na trilogia entre as lutadoras e voltou a ter o cinturão peso-mosca feminino em sua posse.



Entre os brasileiros, o aproveitamento foi de 100% ao longo do UFC 306. No card principal, Diego Lopes conquistou a vitória mais importante da sua carreira até o momento ao vencer Brian Ortega por unanimidade. No card preliminar, também por decisão unânime, Norma Dumont derrotou Irene Aldana e emplacou sua quinta vitória consecutiva, enquanto Ketlen "Esquentadinha" deu um verdadeiro show e finalizou Yazmin Jauregui ainda no primeiro round.

Leia Mais Jiu-Jitsu e Luta Livre: White House brilha em duas competições no mesmo dia

Equipes se preparam para a Eurocup da ISBJJA e GFTeam Porto mira títulos

Em alta, brasileiro enfrenta ex-campeão em card histórico do UFC e celebra chance

Dvalishvili vence O'Malley e é o novo campeão peso-galo do UFC



Na principal atração do histórico UFC 306, Sean O'Malley e Merab Dvalishvili começaram o duelo de forma mais estudada. Como já era esperado, o georgiano partiu para a luta agarrada e conseguiu boas ações ofensivas sobre o americano, levando a melhor no primeiro round. No segundo assalto, os lutadores vinham explorando mais a movimentação, até que Merab aplicou nova queda sobre Sean e manteve o controle por cima do adversário, garantindo sua superioridade em mais uma parcial.



Completamente frustrado pela estratégia do oponente, Sean O'Malley não conseguia desenvolver seu jogo e voltou a ser derrubado por Dvalishvili no terceiro round, que controlou as ações mais uma vez, abrindo uma boa vantagem na luta. A quarta parcial teve o mesmo roteiro. Bastante superior na luta agarrada, o georgiano aplicou nova queda sobre o americano e conseguiu conectar bons golpes no ground and pound, desgastando O'Malley e esbanjando força física.



Esbanjando confiança, Merab Dvalishvili voltou a derrubar um visivelmente frustrado Sean O'Malley no quinto e último round. Bastante eficiente, o georgiano manteve o controle do combate até o final e, na decisão unânime dos jurados, derrotou o americano, se tornando o mais novo campeão peso-galo do Ultimate. Com o grande resultado no UFC 306, o georgiano chegou à incrível marca de 11 vitórias consecutivas na organização.



Shevchenko vence trilogia contra Grasso e reconquista cinturão



Na luta co-principal do UFC 306, Valentina Shevchenko tomou a primeira ação mais ofensiva ao derrubar Alexa Grasso, que por sua vez, contra-atacou com um triângulo no solo e trabalhou bem por baixo, apesar do bom trabalho de ground and pound feito pela quirguiz. Logo no início do segundo round, Shevchenko repetiu sua estratégia e derrubou a mexicana rapidamente. Apesar dos ataques no braço feitos por Alexa, Valentina manteve o controle por cima até o fim da parcial.



O duelo ficou um pouco mais na trocação ao longo do terceiro assalto, onde as lutadoras passaram a se estudar. Shevchenko, no entanto, voltou a derrubar Grasso e continuou frustrando as ações da oponente. Valentina começou o quarto round derrubando Grasso mais uma vez, mas foi pega de surpresa por uma guilhotina da mexicana, que chegou a ficar com a posição bem ajustada. A quirguiz conseguiu se defender e rebateu com um katagatame, mas não conseguiu ir à frente com o golpe.



Com a vantagem nos pontos, Shevchenko chegou ao último assalto tentando cadenciar mais o duelo. Alexa Grasso, por sua vez, partiu para a luta agarrada e chegou a trocar quedas com a adversária. No fim, após cinco rounds de uma luta de altíssimo nível no grappling, Valentina superou Grasso na decisão unânime e reconquistou o cinturão peso-mosca em sua trilogia contra a mexicana.



Diego Lopes supera Ortega e se aproxima do title shot



Sem perder tempo, Diego Lopes iniciou seu duelo contra Brian Ortega no UFC 306 disparando um potente golpe no queixo do americano, que balançou. Sentindo o bom momento, o brasileiro continuou golpeando o adversário no ground and pound. Ainda no primeiro round, o duelo voltou a ficar em pé, onde Diego seguiu melhor. No segundo assalto, o combate passou a ficar mais equilibrado e Ortega, enfim, entrou na luta. O manauara, por sua vez, se manteve bem no confronto e conectou bons chutes baixos, além de boas combinações na luta em pé.



No terceiro e último round, os dois lutadores continuaram na trocação e fizeram a alegria dos fãs. Brian Ortega aplicava os golpes mais limpos, mas Diego Lopes apresentava boas respostas e os socos mais potentes. No fim, após uma performance irretocável, o brasileiro foi declarado vencedor na decisão unânime e agora, com a quinta vitória consecutiva, se aproxima de vez de uma disputa de cinturão no peso-pena. Na principal atração do histórico UFC 306, Sean O'Malley e Merab Dvalishvili começaram o duelo de forma mais estudada. Como já era esperado, o georgiano partiu para a luta agarrada e conseguiu boas ações ofensivas sobre o americano, levando a melhor no primeiro round. No segundo assalto, os lutadores vinham explorando mais a movimentação, até que Merab aplicou nova queda sobre Sean e manteve o controle por cima do adversário, garantindo sua superioridade em mais uma parcial.Completamente frustrado pela estratégia do oponente, Sean O'Malley não conseguia desenvolver seu jogo e voltou a ser derrubado por Dvalishvili no terceiro round, que controlou as ações mais uma vez, abrindo uma boa vantagem na luta. A quarta parcial teve o mesmo roteiro. Bastante superior na luta agarrada, o georgiano aplicou nova queda sobre o americano e conseguiu conectar bons golpes no ground and pound, desgastando O'Malley e esbanjando força física.Esbanjando confiança, Merab Dvalishvili voltou a derrubar um visivelmente frustrado Sean O'Malley no quinto e último round. Bastante eficiente, o georgiano manteve o controle do combate até o final e, na decisão unânime dos jurados, derrotou o americano, se tornando o mais novo campeão peso-galo do Ultimate. Com o grande resultado no UFC 306, o georgiano chegou à incrível marca de 11 vitórias consecutivas na organização.Na luta co-principal do UFC 306, Valentina Shevchenko tomou a primeira ação mais ofensiva ao derrubar Alexa Grasso, que por sua vez, contra-atacou com um triângulo no solo e trabalhou bem por baixo, apesar do bom trabalho de ground and pound feito pela quirguiz. Logo no início do segundo round, Shevchenko repetiu sua estratégia e derrubou a mexicana rapidamente. Apesar dos ataques no braço feitos por Alexa, Valentina manteve o controle por cima até o fim da parcial.O duelo ficou um pouco mais na trocação ao longo do terceiro assalto, onde as lutadoras passaram a se estudar. Shevchenko, no entanto, voltou a derrubar Grasso e continuou frustrando as ações da oponente. Valentina começou o quarto round derrubando Grasso mais uma vez, mas foi pega de surpresa por uma guilhotina da mexicana, que chegou a ficar com a posição bem ajustada. A quirguiz conseguiu se defender e rebateu com um katagatame, mas não conseguiu ir à frente com o golpe.Com a vantagem nos pontos, Shevchenko chegou ao último assalto tentando cadenciar mais o duelo. Alexa Grasso, por sua vez, partiu para a luta agarrada e chegou a trocar quedas com a adversária. No fim, após cinco rounds de uma luta de altíssimo nível no grappling, Valentina superou Grasso na decisão unânime e reconquistou o cinturão peso-mosca em sua trilogia contra a mexicana.Sem perder tempo, Diego Lopes iniciou seu duelo contra Brian Ortega no UFC 306 disparando um potente golpe no queixo do americano, que balançou. Sentindo o bom momento, o brasileiro continuou golpeando o adversário no ground and pound. Ainda no primeiro round, o duelo voltou a ficar em pé, onde Diego seguiu melhor. No segundo assalto, o combate passou a ficar mais equilibrado e Ortega, enfim, entrou na luta. O manauara, por sua vez, se manteve bem no confronto e conectou bons chutes baixos, além de boas combinações na luta em pé.No terceiro e último round, os dois lutadores continuaram na trocação e fizeram a alegria dos fãs. Brian Ortega aplicava os golpes mais limpos, mas Diego Lopes apresentava boas respostas e os socos mais potentes. No fim, após uma performance irretocável, o brasileiro foi declarado vencedor na decisão unânime e agora, com a quinta vitória consecutiva, se aproxima de vez de uma disputa de cinturão no peso-pena.

Diego Lopes derrotou Brian Ortega com autoridade no card principal do UFC 306 (Foto: Reprodução/UFC)

Norma Dumont tem atuação impecável e emplaca quinta vitória seguida



Fechando o card preliminar do UFC 306, Norma Dumont teve pela frente a experiente Irene Aldana e o combate ao longo do primeiro round se desenvolveu na trocação, com a brasileira conectando os melhores golpes ao longo dos primeiros cinco minutos. Com uma ótima movimentação, Norma continuou frustrando as ações da mexicana no segundo assalto. Além disso, a mineira seguiu aplicando os golpes mais precisos e manteve sua superioridade no confronto.



Ciente da sua desvantagem no placar, Irene Aldana passou a se arriscar mais no terceiro e último round. Com uma estratégia muito bem traçada, a brasileira, por sua vez, continuou se esquivando bem das ações ofensivas da mexicana e continuou conectando bons golpes. No fim, após três assaltos disputados, Norma foi declarada vitoriosa na decisão unânime dos jurados e, dessa forma, emplacou seu quinto triunfo consecutivo na organização.



Ketlen "Esquentadinha" dá show e "apaga" mexicana



Primeira brasileira a entrar em ação no card do UFC 306, Ketlen "Esquentadinha" iniciou o duelo contra Yazmin Jauregui na trocação. Com maior volume e também agilidade nos golpes, a mexicana vinha se mostrando superior na luta, mas a brasileira protagonizou uma grande reviravolta.



Com um belo golpe de direita, Ketlen levou Yazmin à knockdown de forma impressionante. Sem perder tempo, a manauara conseguiu a transição para as costas e, rapidamente, encaixou um justo mata-leão, que apagou a mexicana e deu fim ao confronto. Com o resultado, a brasileira emplacou sua segunda vitória no UFC e deve subir importantes degraus na divisão peso-palha feminino.



RESULTADOS COMPLETOS:



UFC 306 – Riyad Season Noche UFC

Sphere, em Las Vegas (EUA)

Sábado, 14 de setembro de 2024



Card principal

Merab Dvalishvili derrotou Sean O'Malley por decisão unânime dos jurados

Valentina Shevchenko derrotou Alexa Grasso por decisão unânime dos jurados

Diego Lopes derrotou Brian Ortega por decisão unânime dos jurados

Esteban Ribovics derrotou Daniel Zellhuber por decisão dividida dos jurados

Ronaldo Rodriguez derrotou Ode Osbourne por decisão unânime dos jurados



Card preliminar

Norma Dumont derrotou Irene Aldana por decisão unânime dos jurados

Ignacio Bahamondes derrotou Manuel Torres por nocaute técnico no 1R

Ketlen Esquentadinha finalizou Yazmin Jauregui com um mata-leão no 1R

Joshua Van derrotou Edgar Chairez por decisão unânime dos jurados

Raul Rosas Jr. derrotou Aori Qileng por decisão unânime dos jurados

Fechando o card preliminar do UFC 306, Norma Dumont teve pela frente a experiente Irene Aldana e o combate ao longo do primeiro round se desenvolveu na trocação, com a brasileira conectando os melhores golpes ao longo dos primeiros cinco minutos. Com uma ótima movimentação, Norma continuou frustrando as ações da mexicana no segundo assalto. Além disso, a mineira seguiu aplicando os golpes mais precisos e manteve sua superioridade no confronto.Ciente da sua desvantagem no placar, Irene Aldana passou a se arriscar mais no terceiro e último round. Com uma estratégia muito bem traçada, a brasileira, por sua vez, continuou se esquivando bem das ações ofensivas da mexicana e continuou conectando bons golpes. No fim, após três assaltos disputados, Norma foi declarada vitoriosa na decisão unânime dos jurados e, dessa forma, emplacou seu quinto triunfo consecutivo na organização.Primeira brasileira a entrar em ação no card do UFC 306, Ketlen "Esquentadinha" iniciou o duelo contra Yazmin Jauregui na trocação. Com maior volume e também agilidade nos golpes, a mexicana vinha se mostrando superior na luta, mas a brasileira protagonizou uma grande reviravolta.Com um belo golpe de direita, Ketlen levou Yazmin à knockdown de forma impressionante. Sem perder tempo, a manauara conseguiu a transição para as costas e, rapidamente, encaixou um justo mata-leão, que apagou a mexicana e deu fim ao confronto. Com o resultado, a brasileira emplacou sua segunda vitória no UFC e deve subir importantes degraus na divisão peso-palha feminino.Merab Dvalishvili derrotou Sean O'Malley por decisão unânime dos juradosValentina Shevchenko derrotou Alexa Grasso por decisão unânime dos juradosDiego Lopes derrotou Brian Ortega por decisão unânime dos juradosEsteban Ribovics derrotou Daniel Zellhuber por decisão dividida dos juradosRonaldo Rodriguez derrotou Ode Osbourne por decisão unânime dos juradosNorma Dumont derrotou Irene Aldana por decisão unânime dos juradosIgnacio Bahamondes derrotou Manuel Torres por nocaute técnico no 1RKetlen Esquentadinha finalizou Yazmin Jauregui com um mata-leão no 1RJoshua Van derrotou Edgar Chairez por decisão unânime dos juradosRaul Rosas Jr. derrotou Aori Qileng por decisão unânime dos jurados