Sean O'Malley vai defender o cinturão peso-galo contra Merab Dvalishvili na luta principal (Foto: Reprodução/YouTube)

Publicado 14/09/2024 20:30 | Atualizado 14/09/2024 20:31

O UFC 306, marcado para acontecer neste sábado (14), em Las Vegas (EUA), será histórico e único para os fãs de MMA. Denominado de Riyadh Season Noche UFC, o card acontecerá na moderna e impressionante "Sphere" e quem acompanhar o show vai testemunhar um verdadeiro espetáculo visual do início ao fim, resultado de um investimento de US$ 20 milhões (R$ 112 milhões) feito pela organização norte-americana.



O evento, vale ressaltar, é uma homenagem à Independência do México e terá duas disputas de cinturão. Na luta principal, o campeão peso-galo Sean O'Malley defende seu título contra o embalado Merab Dvalishvili. Já no co-main event, Alexa Grasso coloca seu cinturão peso-mosca em jogo em uma trilogia contra a ex-campeã Valentina Shevchenko, em duelo que promete fortes emoções.



O UFC 306 contará também com três brasileiros em ação. Na terceira luta mais importante da noite, o brasileiro radicado no México Diego Lopes enfrenta Brian Ortega em importante duelo válido pela divisão peso-pena. No card preliminar, a peso-galo Norma Dumont encara a mexicana Irene Aldana, enquanto a peso-palha Ketlen "Esquentadinha" terá Yazmin Jauregui pela frente.

Detentor do cinturão peso-galo desde agosto de 2023, quando destronou Aljamain Sterling, Sean O'Malley (18v-1d) vai para sua segunda defesa de cinturão no UFC 306 diante do georgiano Merab Dvalishvili (17v-4d), que chega embalado por 10 vitórias consecutivas e não é derrotado desde abril de 2018.Vindo de seis vitórias e uma luta sem resultado em suas últimas sete lutas no UFC, Sean O'Malley colocará seu cinturão em jogo diante de um adversário que vem embalado por uma incrível sequência de 10 triunfos consecutivos no Ultimate. A expectativa dos fãs é por um confronto explosivo do início ao fim.Campeã da categoria peso-mosca, Alexa Grasso (16v-3d-1e) divide o octógono novamente com a antiga dona do cinturão Valentina Shevchenko (23v-4d-1e) em uma aguardada trilogia entre as duas treinadoras da última temporada do reality show "The Ultimate Fighter".Responsáveis pelo co-main event do UFC 306, Alexa Grasso e Valentina Shevchenko já se enfrentaram duas vezes. No primeiro encontro, em março de 2023, no UFC 285, a mexicana derrotou Valentina por finalização no quinto round e se tornou a nova campeã peso-mosca. A revanche aconteceu em setembro do ano passado, e após cinco rounds de intensa disputa, o duelo terminou em empate e Grasso se manteve como dona do cinturão.Único representante do país no card principal do UFC 306, Diego Lopes (25v-6d) busca uma vaga no Top 5 do ranking do peso-pena e enfrenta Brian Ortega (16v-3d) neste sábado. Os dois lutadores iriam medir forças no UFC 303, em junho, mas o norte-americano adoeceu no dia da luta e o brasileiro teve Dan Ige pela frente em um confronto de última hora, vencendo por decisão unânime. O manauara chega ao UFC 306 embalado por quatro vitórias consecutivas, sendo três por finalização ou nocaute.Norma Dumont (11v-2d) está de olho no Top 5 da divisão peso-galo e terá um grande teste pela frente: a ex-desafiante Irene Aldana (15v-7d), na luta que fecha o card preliminar do UFC 306. Alternando entre o peso-galo e o peso-pena, a mineira venceu sete de suas nove lutas no UFC, com quatro vitórias seguidas, e tem como pontos fortes a força física e o grappling, neutralizando suas adversárias no clinch e usando a grade do octógono a seu favor.Primeira representante do país a entrar em ação no UFC 306, Ketlen "Esquentadinha" (14v-4d) busca o seu segundo triunfo no UFC. Após uma estreia amarga com derrota para a compatriota Karine Silva, a manauara mostrou sua força ao superar Marnic Mann em abril, garantindo sua primeira vitória na organização.Agora, a peso-palha encara a mexicana Yazmin Jauregui (11v-1d) em um confronto que promete ser movimentado no card preliminar, já que ambas possuem talento de sobra na trocação, com um impressionante histórico de 15 vitórias por nocaute somadas.Peso-galo (até 61,2kg): Sean O’Malley x Merab DvalishviliPeso-mosca (até 56,7kg): Alexa Grasso x Valentina ShevchenkoPeso-pena (até 65,7kg): Brian Ortega x Diego LopesPeso-leve (até 70,3kg): Daniel Zellhuber x Esteban RibovicsPeso-mosca (até 56,7kg): Ronaldo Rodriguez x Ode OsbournePeso-galo (até 61,2kg): Irene Aldana x Norma DumontPeso-leve (até 70,3kg): Manuel Torres x Ignacio BahamondesPeso-palha (até 52,1kg): Yazmin Jauregui x Ketlen EsquentadinhaPeso-mosca (até 56,7kg): Edgar Chairez x Joshua VanPeso-galo (até 61,2kg): Raul Rosas Jr. x Aori Qileng