Diego Lopes terá Brian Ortega pela frente em aguardado duelo - (Foto: UFC)

Publicado 14/09/2024 12:00

Marcado para acontecer neste sábado (14), em Las Vegas (EUA), o UFC 306 - denominado como Riyadh Season Noche UFC - vai ser especial para Diego Lopes. O evento será comemorativo ao Dia da Independência do México e, diante disso, o Ultimate preparou um show único e repleto de novidades para celebrar a data. Brasileiro de nascimento, Diego mora há anos no México e adotou o país como sua "segunda casa".



Prestes a fazer um importante duelo contra Brian Ortega no card principal da edição, Diego Lopes sabe que uma nova vitória, agora contra o terceiro colocado do ranking peso-pena do Ultimate, pode deixá-lo bem próximo de uma disputa de cinturão na categoria. Em entrevista ao canal do "UFC Brasil" no YouTube, o manauara falou sobre a importância do combate diante de Ortega e o peso de integrar um card histórico.



"É muita responsabilidade (lutar em um evento grandioso como o UFC 306), mas ao mesmo tempo acho que é muito reconhecimento pelo o que a gente tem feito. É uma luta muito importante, contra o número 3 do ranking, uma luta que pode colocar meu nome na mesa para lutar pelo cinturão mais na frente. Vai ser também o primeiro evento na 'Esfera', comemorando o dia da Independência do México", disse Diego Lopes, que seguiu:



"Eu moro no México há muito tempo, é o país que adotei, então acho que, para mim, vai ser bem significativo, ainda mais pelo UFC ter escolhido a gente, mesmo sem eu ser mexicano de nascimento. Colocar a gente nesse card mostra que eles sabem a magnitude que tem o nosso nome e a nossa relação com o México. Eles sabem que podemos atrair muitas pessoas latinas para esse evento, então isso mostra o grande trabalho que temos feito e abraçamos a oportunidade. Estamos prontos para dar um grande espetáculo", projetou.