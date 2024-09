GFTeam Porto representa com sucesso uma das maiores equipes de Jiu-Jitsu do mundo em Portugal - (Foto: Reprodução)

GFTeam Porto representa com sucesso uma das maiores equipes de Jiu-Jitsu do mundo em Portugal (Foto: Reprodução)

Publicado 14/09/2024 09:00

Faltando menos de dois meses para a Eurocup da ISBJJA, marcada para os dias 2 e 3 de novembro, em Coimbra (POR), diversas equipes já vem se mobilizando de olho no campeonato - que vai fechar a primeira edição do Circuito Ibérico de Jiu-Jitsu.



Entre elas está a GFTeam Porto, liderada pelo faixa-preta Thiago Andrade. Destaque nos últimos eventos da ISBJJA em Portugal, o time irá retornar à ação na Eurocup em busca de títulos.

"A preparação segue a todo vapor. Mesmo com o período de férias aqui, a gente diminuiu um pouco a intensidade dos treinos, mas não parou, seguindo o nosso planejamento. Esperamos entrar com o máximo possível de atletas, temos uma vertente de competição muito forte e por isso sempre muitos alunos interessados. Nosso objetivo é buscar o pódio por equipes, repetindo o resultado dos últimos campeonatos da ISBJJA aqui", disse Thiago, que completou:"Achei extremamente positiva (a estreia do Circuito Ibérico) para o cenário do Jiu-Jitsu não só em Portugal, mas na Península Ibérica em si, criando uma conexão com a Espanha e fortalecendo o desenvolvimento do esporte nos dois países, que são potências no Jiu-Jitsu europeu".As inscrições para a Eurocup, vale citar, estão abertas no site www.isbjja.com, e além dos tradicionais duelos Gi & No-Gi, ele contará com o Desafio Brasil x Portugal e outras atrações. Já sobre o momento da GFTeam Porto antes da competição, Thiago Andrade comentou: "A fase é ótima, com o time conquistando resultados cada vez melhores ao longo das últimas temporadas, abrindo novas filiais e crescendo", encerrou.