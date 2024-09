Jones é considerado um dos maiores lutadores da história do MMA - (Foto: Divulgação/UFC)

Publicado 12/09/2024 12:00

Saber quem é o maior atleta de cada modalidade sempre está na discussão das rodas de conversas entre amigos. No mundo do MMA, é corriqueiro ouvir o questionamento sobre quem é o maior da história do esporte e também do UFC, a ponto do presidente da organização, Dana White, ser questionado a respeito de quem ele considera como os maiores lutadores da história da companhia norte-americana.



Em entrevista à ESPN americana, Dana White deu sua opinião sobre o tema e escolheu quem, na sua visão, são os quatro maiores lutadores da história do UFC, ignorando grandes nomes brasileiros da história da organização, como Royce Gracie, Anderson Silva, José Aldo e Amanda Nunes. Para o "Big Boss", Jon Jones, Ronda Rousey, Georges St-Pierre e Conor McGregor são os quatro maiores.



“Você tem que ir com Jon Jones. Você tem que ir com Ronda Rousey. As mulheres não estariam lutando no UFC se não fosse por ela. Você teria que colocar GSP (Georges St-Pierre) lá e, absolutamente, Conor McGregor. Ele elevou e mudou o jogo globalmente", declarou Dana White.