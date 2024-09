SFT fechou com plataformas de streaming e segue em crescimento - (Foto: Divulgação)

Publicado 12/09/2024 09:00 | Atualizado 12/09/2024 17:28

Um dos principais eventos de MMA do Brasil e com relevância internacional, o SFT, que mistura MMA, Xtreme - modalidade que consiste em realizar disputas de trocação em um octógono e com luvas de MMA (4 ao invés de 10 onças), sem clinch ou jogo de chão - e grappling, anunciou mais um passo importante em sua trajetória.



O evento, que é o único com transmissão do card principal completo e ao vivo na TV aberta através da Band, agora lançou o seu próprio canal e fechou com mais três importantes plataformas de streaming: Samsung TV Plus, TLC Channel e Pluto TV.

Presidente do SFT, David Hudson celebrou os acertos, que elevam ainda mais o patamar da organização, além de levar novos conteúdos para os fãs espalhados pelo Brasil e mundo afora.



"Somos único evento que passa o card principal ao vivo na TV aberta, estamos na Band há 6 anos, e em 2024 criamos o canal SFT Combat. Lançamos na Samsung TV Plus primeiro, depois no TCL Channel e semana que vem iremos lançar na Pluto TV, todas gigantes do entretenimento com alcance de milhões de casas. O evento completo passará ao vivo e durante o mês vamos transmitir lutas históricas, e em breve um programa semanal", projetou David.

Cinturão estará em jogo no próximo evento do SFT (Foto: Divulgação)

Pioneiro na manutenção do MMA na televisão aberta brasileira, o SFT segue quebrando barreiras. Ele também é transmitido na íntegra nos Estados Unidos, pelo Dish Network, e negocia para lançar o canal em novas plataformas: "Estou muito excitado com esse canal, é o próximo passo na evolução do SFT. Acredito que é o único evento brasileiro que tem o próprio canal e um dos poucos do mundo. Isso é ótimo para a visibilidade do evento, dos atletas, que já são os com maior visibilidade no Brasil, e agora com um novo canal - futuramente em inglês e espanhol -, terão mais ainda".



Em meio ao crescimento fora do cage, a organização irá realizar, no dia 21 de setembro, o SFT: Santos x Terra Nova. Na luta principal, Heliton do Santos (23v-7d), campeão peso-pena, vai defender seu cinturão contra Tiago Terra Nova (10v-2d). Já no co-main event, Elismar Carrasco (29v-13d) terá Thiago Manchinha (26v-15d) pela frente em aguardado duelo.

