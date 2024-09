Quemuel Ottoni deixou luta no Contender Series - (Foto: Reprodução/Instagram)

Quemuel Ottoni deixou luta no Contender Series (Foto: Reprodução/Instagram)

Publicado 13/09/2024 10:00

Conhecido por ter sido o primeiro lutador a derrotar Alex Poatan no MMA, Quemuel Ottoni teve a chance de seguir o caminho do rival e entrar no UFC, mas não conseguiu neste momento. O paulista lutaria na última terça-feira (9) contra Kody Steele no Contender Series, reality show que premia os lutadores com melhor desempenho em cada semana com um contrato com o Ultimate, mas deixou o combate faltando poucos instantes para sua realização.



Pelas redes sociais, Quemuel Ottoni confirmou que sofreu uma crise de ansiedade e ficou "congelado". O lutador revelou que se sentiu pressionado ao ver as câmeras e pessoas que, como ele definiu, só via do outro lado da tela. Além disso, o paulista relatou que teve problemas de recuperação com o corte de peso e que a junção de todas essas coisas o impediram de atuar.