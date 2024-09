Vini Jr marcou na vitória do Real Madrid sobre a Real Sociedad por 2 a 0 - Ander Gillenea / AFP

Publicado 15/09/2024 14:00

Madri (ESP) - A comemoração de Vini Jr na vitória do Real Madrid sobre a Real Sociedad por 2 a 0, neste sábado (14), não agradou o ex-jogador merengue Predrag Mijatovic. O iugoslavo criticou a celebração do brasileiro, que fez gesto de silêncio para os torcedores presentes no Anoeta.

"Ele está jogando pedras no próprio telhado. Estamos muito contentes com o gol dele, mas ficamos muito decepcionados com a comemoração. Por que ele precisa fazer isso?", questionou o ex-jogador do Real Madrid, autor do gol do título da Liga dos Campeões de 1997/98.

O gesto de Vini Jr não gerou incômodo dos torcedores da Real Sociedad. Porém, Predrag Mijatovic se sentiu incomodado com a comemoração do brasileiro. Não é a primeira vez que o iugoslavo critica o brasileiro. Em março, chegou a afirmar que ele precisava de uma "mudança radical" de comportamento.

Apesar das críticas de Mijatovic, Vini Jr tem apoio em Madri. Recentemente, o técnico Carlo Ancelotti o defendeu das críticas recebidas pelo desempenho na seleção brasileira. Vini Jr fez o primeiro gol da vitória sobre a Real Sociedad, além de sofrer o pênalti do segundo gol, feito por Mbappé.

O Real Madrid foi sufocado na partida e chegou a sofrer três bolas na trave, mas conseguiu vencer com gols de Vini Jr e Mbappé, ambos de pênalti. Atual campeão espanhol, o time merengue subiu é o vice-líder com 11 pontos, atrás do líder Barcelona.