PEDRO - FLAMENGO - DIVULGAÇÃO/FLAMENGO

PEDRO - FLAMENGODIVULGAÇÃO/FLAMENGO

Publicado 16/09/2024 16:01 | Atualizado 16/09/2024 17:29

Flamengo não vai buscar um substituto no mercado para Pedro. Com a dificuldade de encontrar um substituto, à altura do jogador, a equipe optou por não se precipitar e continuar com os mesmos atacantes para o restante da temporada. Além disso, nas últimas entrevistas, Tite declarou que conta com os atacantes Bruno Henrique, Carlinhos e Gabigol para a vaga do camisa 9. As informações são do portal "Goal".

A equipe chegou a esta decisão por conta de poucas opções no mercado. Com o fechamento da janela de transferências, só podem ser contratados jogadores livres. A diretoria considerou alguns nomes, abriu negociações com atacantes estrangeiros de grife, mas prezou pela cautela antes de fechar contrato.

Anthony Martial, por exemplo, era um dos nomes que interessavam ao clube. Porém, fatores como luvas e salários altos e a parte física do atleta, que não joga uma partida profissional desde dezembro de 2023, contribuíram para que a negociação não se concretizasse. Outros jogadores foram oferecidos ao clube, como Mariano Díaz e Maxi Gomez, mas o Rubro-Negro optou por não avançar nas negociações.

Agora, o Flamengo tem até o dia 20 de setembro para contratar um jogador que possa atuar no Campeonato Brasileiro. Qualquer contratação que ultrapassar esta data, só poderá disputar a Copa Libertadores, caso o clube se classifique para as próximas fases.

Nas últimas entrevistas, Tite declarou que vê Bruno Henrique, Carlinhos e Gabigol como opções. Bruno foi titular nos últimos jogos. Carlinhos, defendido por Tite, que destacou momentos decisivos do atacante no Flamengo, só poderá jogar o Campeonato Brasileiro e a Copa Libertadores. O técnico opta por sua entrada, no lugar de Gabigol, que não vive uma boa fase.