desejo de reeditar a parceria de sucesso, desta vez no Bahia. O meia abriu as portas da SAF baiana para o atacante, sem espaço no Rubro-Negro e que deve sair no fim da temporada.

Gabigol segue com futuro incerto e sem acertar a renovação de contrato com o Flamengo , E Everton Ribeiro mostra. O meia abriu as portas da SAF baiana para o atacante, sem espaço no Rubro-Negro e que deve sair no fim da temporada.

"É um ótimo destino. A gente conta com ele aqui. É só falar que quer para a a gente fazer uma ligação. Falo com o Cadu (Santoro, diretor de futebol) e ele dá um jeito. Gabi é um grande atacante, tem uma história linda no Flamengo. Se sair, que possa ir para um grande clube como o Bahia", afirmou Everton Ribeiro, em entrevista à TNT Sports, completando:



"E se chegar, vai nos ajudar muito. Tenho certeza de que ele tem muitos gols pela frente na carreira", disse ele.



Muitos títulos pelo Flamengo

Gabigol e Everton Ribeiro jogaram juntos pelo Flamengo entre 2019 e 2023, com dois títulos de Libertadores (2019 e 2023) e outros dois de Brasileirão (2019 e 2020), além de uma Copa do Brasil (2022) e três Cariocas (2019, 2020 e 2021).

O meia deixou o Rubro-Negro no fim do ano passado, ao não renovar, o mesmo caminho que deve acontecer com o atacante. Sem acordo sobre tempo de contrato e salário, Gabigol perdeu espaço no time em 2024.

Além de viver fase muito ruim no campo, o atacante também teve polêmicas fora, como quando foi fotografado com a camisa do Corinthians ou quando reclamou da postura dos dirigentes na negociação sobre a renovação.