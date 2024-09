Flamengo perdeu para o Peñarol, do Uruguai, por 1 a 0, no Maracanã, pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores - Mauro Pimentel / AFP

Publicado 20/09/2024 07:30 | Atualizado 20/09/2024 07:39

vai precisar de um feito inédito contra os uruguaios. Rio - O Flamengo se complicou na Libertadores. O Rubro-Negro foi derrotado pelo Peñarol , do Uruguai, por 1 a 0, nesta quinta-feira (19), no Maracanã, pelo jogo de ida das quartas de final, e precisará vencer fora de casa por dois gols de diferença para avançar à semifinal da competição. Para isso,contra os uruguaios.

A derrota no Maracanã manteve o tabu do Flamengo diante do Peñarol. O Rubro-Negro nunca venceu o time uruguaio na Libertadores. Ao todo, são cinco jogos, um empate, quatro derrotas, nenhum gol marcado e quatro sofridos. Para avançar à semifinal, o time comandado por Tite precisará conquistar a sua primeira vitória, além de encerrar o jejum de gols.



Diante de 64 mil torcedores no Maracanã, o Flamengo teve uma atuação de pouca inspiração. O Rubro-Negro parecia sem sintonia, abusou dos erros técnicos e foi golpeado nos contra-ataques pelo Peñarol, que marcou no início do primeiro tempo e conseguiu sustentar a vantagem. A derrota encerrou a sequência de 28 jogos de invencibilidade da equipe como mandante na Libertadores.

O Flamengo volta a campo no próximo domingo (22), às 18h30 (de Brasília), contra o Grêmio, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, pela 27ª rodada do Brasileirão. Depois, o Rubro-Negro enfrenta o Peñarol, dia 26, no Uruguai, pelo jogo de volta das quartas de final da Libertadores, e precisa vencer por dois gols de diferença para avançar à semifinal. Em caso de vitória por um gol, a decisão será nos pênaltis.