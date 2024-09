Fabrício Bruno e Léo Pereira estão na lista de jogadores que desfalcarão o Flamengo contra o Grêmio - Pablo Porciuncula/AFP

Publicado 20/09/2024 19:09

Rio - Em comunicado divulgado nesta sexta-feira (20), o Flamengo informou que definiu o planejamento visando os dois próximos compromissos e, assim, vai jogar com reservas contra o Grêmio, no domingo (22), pelo Brasileirão. A decisão foi tomada para poupar de olho na partida com o Peñarol, na próxima quinta-feira (26), pela volta das quartas de final da Libertadores, no Uruguai.

Ao todo, 12 atletas permanecerão no Rio de Janeiro para treinamentos específicos no sábado, no domingo e na segunda: Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Alex Sandro, Erick Pulgar, Léo Ortiz, De La Cruz, Arrascaeta, Plata, Gerson e Bruno Henrique.

O auxiliar Matheus Bachi, o analista Bruno Baquete, o preparador físico Arthur Peixoto e o preparador de goleiros Thiago Eler também ficarão no CT Ninho do Urubu. Tite embarca com o restante da comissão técnica para Porto Alegre.