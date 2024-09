Flamengo definiu priorizar a Libertadores e Tite mandará reservas a campo no Brasileirão - AFP

Flamengo definiu priorizar a Libertadores e Tite mandará reservas a campo no BrasileirãoAFP

Publicado 21/09/2024 14:44

terá de conseguir um bom resultado fora de casa com os reservas para não correr o risco de dar adeus à briga pelo título nacional, que já está difícil.

Flamengo apostou alto ao poupar 12 jogadores da partida de domingo (22), às 18h30, contra o Grêmio. Ao deixar de lado o Brasileirão para priorizar a Libertadores, o Rubro-Negro, que já está difícil.

Afinal, antes do início da rodada, estava a oito pontos de distância do líder Botafogo, mas com um jogo a menos. Ainda assim, um tropeço contra o Grêmio deve acabar de vez com as chances rubro-negras.



E é com essa pressão a mais que a provável escalação do Flamengo deve ser: Matheus Cunha, Wesley, David Luiz, Cleiton e Ayrton Lucas; Evertton Araújo, Allan, Alcaraz e Lorran; Matheus Gonçalves e Carlinhos.



Flamengo foca na Libertadores



Para conseguir competir fisicamente e evitar desgaste com um jogo a três dias da Libertadores, o Flamengo optou por deixar no Rio todos os titulares. A preparação para o confronto contra o Peñarol vai focar principalmente na recuperação de alguns jogadores e no descanso.

Ficaram fora do jogo pelo Brasileirão: Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Alex Sandro, Erick Pulgar, Léo Ortiz, De La Cruz, Arrascaeta, Plata, Gerson e Bruno Henrique.

Com eles descansados, há a expectativa de que o Rubro-Negro possa fazer um jogo melhor em Montevidéu para se recuperar da derrota por 1 a 0 no Maracanã. Para chegar à semifinal, o time comandado por Tite precisa vencer por dois gols de diferença ou decidir nos pênaltis se for por apenas um de saldo.