Craque Neto é o apresentador do programa 'Os Donos da Bola', da TV Band - Reprodução / Vídeo

Craque Neto é o apresentador do programa 'Os Donos da Bola', da TV BandReprodução / Vídeo

Publicado 20/09/2024 13:54

derrota do Flamengo por 1 a 0 para o Peñarol, na noite da última quinta-feira (19), no Maracanã, em jogo de ida das quartas de final da Libertadores. Após a partida, o apresentador foi às redes sociais ironizar o resultado e chamou Tite de "treinador ridículo e medíocre". Rio - Neto não perdoou a, na noite da última quinta-feira (19), no Maracanã, em jogo de ida das quartas de final da Libertadores. Após a partida, o apresentador foi às redes sociais

"Mas o quê que aconteceu com o Flamengo, o time mais rico do mundo, no Maracanã? Nossa, meus Deus, é verdade? Perdeu de 1 a 0 com esse treinador ridículo que é o Tite, com uma torcida incrível que tem o Flamengo, com uma camisa monstruosa", debochou Neto.

O ex-jogador ainda citou a contratação de Memphis Depay pelo Corinthians para cutucar os rubro-negros.

"Fazer o que ele faz com o Gabigol... um treinador medíocre, que fez duas Copas do Mundo e acabou com o futebol brasileiro. Está aí para vocês que são flamenguistas: 'O timaço do Flamengo'. .. Perderam para o Peñarol? Rapaz, tudo bem, a culpa é do Corinthians que contratou o Memphis", completou.

a torcida do Flamengo está na bronca com Tite. O treinador foi xingado pelas arquibancadas do Maracanã na saída para o intervalo e após o apito final na derrota para o Peñarol. Assim como Neto,na saída para o intervalo e após o apito final na derrota para o Peñarol.

Com o resultado negativo em casa, o Rubro-Negro precisa vencer os uruguaios fora de casa se quiser avançar às semifinais da Libertadores. As duas equipes voltam a se enfrentar na próxima quinta-feira (26), às 19h (de Brasília), no Campeón Del Siglo. Antes, o time carioca jogará contra o Grêmio, no próximo domingo (22), às 18h30, em Porto Alegre.