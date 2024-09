Técnico do Peñarol, Diego Aguirre afirmou que torcida do Flamengo ficou em silêncio no Maracanã - Mauro Pimentel / AFP

Técnico do Peñarol, Diego Aguirre afirmou que torcida do Flamengo ficou em silêncio no MaracanãMauro Pimentel / AFP

Publicado 20/09/2024 11:59

técnico do Peñarol, Diego Aguirre, celebrou bastante a exaltou o desempenho da equipe e também de sua torcida, ao cutucar os rubro-negros que estiveram no Maracanã.

, celebrou bastante a vitória por 1 a 0 sobre o Flamengo , pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores. O uruguaio, ao cutucar os rubro-negros que estiveram no Maracanã.

"Ganhar no Maracanã, neste estádio com toda sua história e tradição, é muito importante, mas sabemos que não estamos classificados. Estamos muito felizes com a nossa torcida cantando, foi muito lindo. Com o estádio que estava mudo, com todo respeito, escutar a torcida do Peñarol era muito emocionante", disse o técnico do Peñarol.



Apesar da importante vitória fora de casa, Aguirre considera o confronto aberto. E lembrou a qualidade dos jogadores do Flamengo.



"É difícil encontrar pontos fracos em um elenco como o do Flamengo. Perdeu alguns (jogadores) lesionados, é verdade, mas é um gigante que só contrata atletas de qualidade. Tem um grande treinador, que respeito muito. Fizemos uma boa partida e encontramos o gol. Conseguimos um bom triunfo e só. Ainda tem 90 minutos no Uruguai e temos que fazer um grande jogo para classificar. Vamos seguir esta história", afirmou.



O que o Flamengo precisa na Libertadores



Para chegar à semifinal da Libertadores de 2024, o time de Tite tem dois caminhos. Vencer por dois ou mais gols de diferença no Uruguai para se classificar diretamente.

Se a vitória do Rubro-Negro for por apenas um gol de saldo, a disputa pela vaga será definida nos pênaltis. Já o Peñarol avança até mesmo com um empate em casa.



Próximos jogos



Antes de encarar os uruguaios na quinta-feira (26), o Flamengo tem pela frente o Grêmio, em Porto Alegre, pelo Brasileirão. O jogo contra os gaúchos é no domingo (22), às 18h30 (de Brasília).



Na outra semana, no dia 29, o adversário é o Athletico-PR, às 20h no Maracanã. E logo depois, em 2 de outubro, tem a partida de ida da semifinal da Copa do Brasil, contra o Corinthians, às 21h30, no Rio.