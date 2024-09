Gabigol participou do treino no Rio com titulares, enquanto reservas jogam neste domingo - Paula Reis / Flamengo

Publicado 22/09/2024 15:09

O Flamengo pode ter Gabigol de volta na partida de quinta-feira (26) contra o Peñarol, pelo jogo de volta das quartas de final da Libertadores. O atacante participou do treino deste domingo (22) com os 12 jogadores que ficaram no Rio e não enfrentam o Grêmio à noite, para se prepararem para o confronto decisivo no Uruguai.

Foi a primeira vez que o jogador trabalhou com o elenco principal desde que teve constatada uma fibrose na coxa direita, na semana passada. Ele ficou fora da derrota por 1 a 0 para o Peñarol, na ida, no Maracanã, por causa do problema.



Entretanto, apesar de voltar a ficar à disposição, o atacante deve continuar fora do time titular. Em má fase, ele perdeu espaço no elenco rubro-negro e nem mesmo com a grave lesão de Pedro, que só volta em 2025, conseguiu uma chance.



No clássico com o Vasco, que terminou empatado em 1 a 1, Carlinhos foi a primeira opção de Tite para o segundo tempo, enquanto Gabigol só entrou aos 38 minutos. Bruno Henrique e Gonzalo Plata devem ser os titulares na Libertadores.



Recentemente, Gabigol desfalcou o Flamengo por três semanas por causa de uma lesão muscular na coxa direita e só voltou a ser relacionado no clássico.

Quem ficou no Rio

O Flamengo decidiu priorizar a Libertadores e deixou 12 jogadores no Rio para descansarem e se recuperarem fisicamente para a partida de quinta-feira (26), no Uruguai.



Além dos 11 titulares (Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Alex Sandro, Erick Pulgar, Léo Ortiz, De La Cruz, Arrascaeta, Plata, Gerson e Bruno Henrique) na derrota por 1 a 0 para o Peñarol, no Maracanã, Léo Ortiz também não foi relacionado para a viagem a Porto Alegre.



O que o Flamengo precisa na Libertadores



Sem poder tropeçar no jogo de volta das quartas de final da Libertadores, o Rubro-Negro tem dois caminhos. Se vencer por dois ou mais gols de diferença, garante a vaga na semifinal.



Mas se for por apenas um de saldo, a decisão será na disputa por pênaltis. Já ao Peñarol, basta um empate em casa.