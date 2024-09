Defesa do Rubro-Negro ficou perdidinha na marcação de Soteldo, melhor jogador do Tricolor Gaúcho - Roberto Vinícius/Agafoto/Estadão Conteúdo

Publicado 22/09/2024 20:31

Focado em reverter o cenário na Libertadores no meio de semana, o Flamengo foi a campo com time todo reserva na noite deste domingo (22) e perdeu para o Grêmio em Porto Alegre pelo placar de 3 a 2, em jogo válido pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Foi uma boa partida dos comandos de Tite, que viram cenário ruim no segundo tempo com falhas de Matheus Cunha e expulsão de Carlinhos. Cristaldo, Braithwaite e Diego Costa marcaram para os gaúchos, e Matheus Gonçalves e Felipe Teresa - para descontar no fim - a favor do Rubro-Negro.

Com o resultado, o Fla estaciona nos 45 pontos, na quarta colocação, e se complicou na luta pelo título, passando agora em garantir o G-4. Na próxima quinta-feira (26), a equipe vai a Montevideo, no Uruguai, para tentar a vaga na semifinal da Libertadores contra o Peñarol - na ida, no Maracanã, vitória da equipe uruguaia por 1 a 0.

Coragem para jogar





A equipe da casa abriu o placar aos 11 minutos de jogo. Após troca de passes no meio-campo, Allan perdeu a jogada para João Pedro e a sobra ficou com o meia Cristaldo, que arriscou de fora da área e acertou o canto direito de Matheus Cunha. O Rubro-Negro não se acanhou, manteve o estilo e empatou aos 25 com linda jogada individual de Matheus Gonçalves, que invadiu a área e bateu colocado marcando um golaço.



O primeiro tempo em Porto Alegre foi bastante movimentado e com ótimas oportunidades para ambos os lados, sendo a mais clara do Flamengo, aos 29. Carlinhos saiu sozinho contra Marchesín após bola enfiada, mas finalizou em cima do goleiro do Grêmio.



Erros complicam o jogo

O Flamengo voltou com a mesma postura para a segunda etapa, teve mais a bola, foi agressivo, mas, assim como no início, sofreu nos primeiros ataques. Aos 10, Reinaldo entrou pela esquerda, cruzou e a bola desviou. Matheus Cunha fez a base, mas se atrapalhou e deixou o rebote nos pés de Braithwaite. O dinamarquês, sozinho, só empurrou para fazer o segundo.



Logo em seguida, um lance matou a ambição do Fla em campo. Fora da jogada, Carlinhos atingiu o rosto do zagueiro Kannemann e foi expulso. O árbitro Matheus Delgado Candançan estava de costas para o lance, mas foi comunicado pelos companheiros de arbitragem e aplicou o cartão vermelho.



Tite, com poucas opções para mudar o jogo, se viu em situação complicada. O Grêmio "cozinhou" o jogo e, com mais experiência em campo, marcou o terceiro aos 37 para ampliar. Edenilson foi ao fundo pela direita e cruzou na medida para Diego Costa, livre, cabecear e mandar para o fundo da rede.

Último suspiro

Ainda deu tempo para o Flamengo diminuir. Aos 45, Evertton Araújo fez linda jogada pelo corredor central, passou pela marcação e invadiu a área. O volante finalizou, Marchesín deu rebote e Felipe Teresa, que acabara de entrar no lugar de Alcaraz, ganhou no alto e completou para marcar o segundo. No lance seguinte, Wallace Yan, outro jovem que recebeu oportunidade, subiu pelo lado direito e finalizou com muito perigo no último ato do duelo na Arena do Grêmio. Não faltou luta, mas a vitória ficou com o Imortal.

FICHA TÉCNICA



GRÊMIO 3 X 2 FLAMENGO



Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre

Data e hora: 22/9 (domingo), às 18h30 (de Brasília)

Arbitragem: Matheus Delgado Candançan

Assistentes: Neuza Ines Back e Evandro de Melo Lima



Gols: Cristaldo 11'/1ºT, Braithwaite 10'/2ºT e Diego Costa 37'2ºT (GRE); Matheus Gonçalves 25'/1ºT (FLA)



Cartão amarelo: João Pedro (GRE)



Cartão vermelho: Carlinhos (FLA)



GRÊMIO: Marchesín, João Pedro, Gustavo Martins, Kannemann e Reinaldo (Mayk); Villasanti, Dodi, Monsalve (Aravena) e Cristaldo (Edenilson); Soteldo (Pepê) e Braithwaite (Diego Costa). Técnico: Renato Portaluppi.



FLAMENGO: Matheus Cunha, Wesley, David Luiz, Cleiton e Ayrton Lucas; Evertton Araújo, Allan, Alcaraz (Felipe Teresa) e Lorran (Wallace Yan); Matheus Gonçalves e Carlinhos. Técnico: Tite.