Carlos Alcaraz fez apenas dois jogos pelo Flamengo - Mauro Pimentel /AFP

Carlos Alcaraz fez apenas dois jogos pelo FlamengoMauro Pimentel /AFP

Publicado 22/09/2024 09:30 | Atualizado 22/09/2024 09:31



O argentino atuou somente em duas partidas pelo clube da Gávea. Na primeira, contra o Corinthians, no início deste mês, foi expulso em confusão no fim do jogo, recebendo, inclusive, o primeiro cartão vermelho do Flamengo no Brasileirão

Na rodada seguinte, contra o Vasco, cumpriu suspensão, enquanto diante do Bahia, pela Copa do Brasil, o meia não foi regularizado. Com isso, só voltou a atuar no duelo com o Peñarol, válido pela partida de ida das quartas de final da Libertadores, onde esteve em campo por 34 minutos, substituindo Pulgar na etapa final.



Alcaraz foi contratado por 20 milhões de dólares (cerca de de R$ 110,19 milhões) junto ao Southampton, da Inglaterra, e assinou contrato até agosto de 2029. A operação envolveu o empréstimo de Victor Hugo, que atualmente está no Göztepe, da Turquia, que pertence ao mesmo dono do clube inglês.