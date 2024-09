Sede do Flamengo na Gávea - Reginaldo Pimenta / Arquivo O Dia

Publicado 23/09/2024 07:30 | Atualizado 23/09/2024 08:55

Rio - A derrota do Flamengo para o Grêmio por 3 a 2, em Porto Alegre, fez com que torcedores do clube carioca pichassem o muro da sede da Gávea, na Zona Sul, do Rio de Janeiro. Críticas foram feitas ao elenco rubro-negro e também ao treinador Tite.

Os dizeres "salário em dia, porrada em falta", e "Fora Tite", foram escritos pelos torcedores do Flamengo. O Rubro-Negro entrou em campo com uma equipe reserva e acabou sendo derrotado pelo Brasileiro. Com resultados negativos na competição, a equipe se distanciou do Botafogo, líder da Série A.

Nesta quinta-feira, o Flamengo irá enfrentar o Peñarol, em Montevidéu, e precisará vencer por dois gols de diferença para se classificar para a semifinal da Libertadores. No jogo de ida, o clube uruguaio derrotou o Rubro-Negro por 1 a 0.



Além do Brasileiro e da Libertadores, o Flamengo também disputa a Copa do Brasil. O Rubro-Negro está nas semifinais e tem o Corinthians pela frente. Os confrontos irão acontecer em outubro. O segundo jogo será em São Paulo.