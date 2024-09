Matheus Cunha em ação diante do Grêmio, no último domingo (22) - Marcelo Cortes / Flamengo

Matheus Cunha em ação diante do Grêmio, no último domingo (22)Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 23/09/2024 14:39

"Nós fomos melhores, ficamos com a bola, soubemos jogar. Acho que esse resultado é injusto. Não merecíamos. Tem que parabenizar a molecada que veio, foi um grande jogo", declarou o arqueiro na zona mista após a partida.

O Rubro-Negro poupou os principais jogadores diante do Tricolor Gaúcho de olho no duelo decisivo com o Peñarol, na próxima quinta (26), pelas quartas de final da Libertadores da América.

Com a derrota por 1 a 0 no Maracanã, na semana passada , será necessário vencer por dois ou mais gols de diferença no Uruguai para sair com a classificação à semifinal. "Estamos motivados. Temos que seguir trabalhando para essa decisão", afirmou o camisa 25.

Flamengo e Peñarol medirão forças às 19h (de Brasília), no Estádio Campeón del Siglo. Os aurinegros terão a vantagem do empate. Na sequência, o time comandado por Tite voltará a campo pelo Brasileirão no domingo (29), contra o Athletico-PR, às 20h (também de Brasília), no Maracanã.