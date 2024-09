Matheus Babi saiu do banco e marcou dois gols na goleada dos reservas do Peñarol - Divulgação / Peñarol

Publicado 23/09/2024 13:17

Matheus Babi foi um dos destaques do time reserva do Peñarol que goleou o Cerro por 5 a 0 no domingo (22), pelo Campeonato Uruguaio. O atacante ex-Botafogo e que está emprestado pelo Athletico-PR, espera que o bom desempenho com dois gols o ajude a ganhar uma oportunidade para o confronto de volta das quartas de final da Libertadores, contra o Flamengo.



"Qualquer jogador espera estar em campo em um confronto decisivo como esse, ainda mais contra o Flamengo. Espero ter a chance de jogar e, quem sabe, marcar novamente para ajudar o time na busca pela classificação. Sabemos que temos uma vantagem importante, mas não podemos relaxar", avisou.



Babi tem o Rubro-Negro como um dos adversários que mais enfrentou na carreira, com seis partidas. Com uma vitória, três empates e duas derrotas, ele espera aumentar essa conta, já que ficou fora dos relacionados na partida no Maracanã.



Em busca de espaço no Peñarol, o atacante entrou aos 34 minutos do segundo tempo no domingo e fechou a goleada ao marcar aos 35 e aos 46. Ele agora soma quatro gols em 18 partidas na temporada pelo clube uruguaio.



"É uma felicidade enorme voltar a marcar. Tenho trabalhado muito em momentos como esse e quero aproveitar ao máximo todas as oportunidades no Peñarol", disse.



Flamengo x Peñarol pela Libertadores



Após vencer por 1 a 0 no Rio, a equipe uruguaia pode até empatar em casa que se classifica para a semifinal.



Já ao Rubro-Negro resta vencer por dois ou mais gols de diferença. Mas se conseguir por um gol de saldo, a decisão da vaga será nos pênaltis.

A partida de volta das quartas de final, no Uruguai, será na quinta-feira (26), às 19h (de Brasília).