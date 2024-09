Michael celebra gol marcado em jogo do Flamengo - Maga JR/Agência F8/Estadão Conteúdo

Michael celebra gol marcado em jogo do FlamengoMaga JR/Agência F8/Estadão Conteúdo

Publicado 23/09/2024 22:42 | Atualizado 23/09/2024 22:46

Rio - Michael evoluiu na recuperação da lesão que sofreu no músculo posterior da coxa direita , e o Flamengo espera contar com o atacante na primeira partida da semifinal da Copa do Brasil, diante do Corinthians. Ele já deu início ao cronograma de preparação para retornar no confronto.

O jogador realizou um tratamento intensivo, dividido em três períodos: manhã; tarde; e noite. Além disso, seguiu uma programação especial em casa. Com a rotina de recuperação, a comissão técnica e o departamento médico estão confiantes de ter o atleta à disposição para a partida de ida. A informação foi dada primeiro pelo "ge".

Michael em treino do Flamengo Marcelo Cortes/CRF

As partidas da semifinal Copa do Brasil estão marcadas para as semanas dos dias 2 e 17 de outubro, com os confrontos de ida e volta, respectivamente. O Flamengo receberá o Corinthians no Maracanã, no primeiro jogo, e encerrará a disputa em São Paulo.