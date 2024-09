Flamengo usará camisa com campanha de prevenção à violência contra a mulher - Divulgação/Flamengo

Publicado 24/09/2024 16:40

Rio - O Flamengo informou que entrará em campo contra o Athletico-PR no próximo domingo (29), às 20h (de Brasília), pela 28ª rodada do Brasileirão, com uma camisa especial para campanha de prevenção à violência contra a mulher. A ação será feita com a "Pixbet", patrocinadora máster, que cedeu seu espaço no uniforme para estampar o slogan "Antes que Aconteça".

Na última segunda-feira (23), o clube assinou um protocolo de enfrentamento à violência contra a mulher e para fortalecer a rede de apoio às vítimas. O Cristo Redentor foi iluminado de lilás, reforçando o simbolismo da luta contra a violência de gênero.

"Ficamos muito honrados em participar dessa iniciativa. É chocante perceber que a maioria dos feminicídios acontece com mulheres que já possuem medidas protetivas. Isso mostra que precisamos intensificar nossos esforços. O Flamengo está comprometido em apoiar essa causa tão importante, para que o futebol seja sempre um espaço de alegria e não de violência", disse Rodolfo Landim, presidente.

O protocolo em questão prevê a elaboração de ações, como palestras, produção de materiais educativos e educação de meninos e homens. No Rio de Janeiro, a campanha "Antes que Aconteça" tem a coordenação da Secretaria de Estado da Mulher.