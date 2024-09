Michele Umezu - Reprodução

Rio - Mãe de um dos filhos de Ronaldo Fenômeno, Michele Umezu apostou em uma forma ousada de incentivar os jogadores do Flamengo na partida contra o Peñarol, na quinta-feira (26), no Uruguai, pela Libertadores. A beldade do Rubro-Negro fez um ensaio sensual com a camisa do clube e com calcinha à mostra."Estou torcendo muito e tenho certeza que o time vai avançar para a Libertadores", diz a Bela do Flamengo, que também é fisiculturista e empresária.