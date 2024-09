Carlinhos relatou ter sofrido racismo no jogo contra o Grêmio - Marcelo Cortes/Flamengo

Publicado 23/09/2024 18:27

Rio - A procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) fez um pedido ao Grêmio, na tarde desta segunda-feira (23), para ter acesso ao material das ofensas, supostamente racistas, contra o atacante Carlinhos, do Flamengo, em jogo disputado pelas duas equipes no último domingo (22), em Porto Alegre. A ideia é analisar todos os detalhes do ocorrido e, se necessário, denunciar o Imortal pela atitude de seus torcedores. A informação foi dada primeiramente pelo "UOL".

Segundo o Rubro-Negro, o jogador relatou ter ouvido imitações de macaco após ser expulso no estádio do time gaúcho. Ainda de acordo com o clube, um vídeo, divulgado pelo Lance!, mostra o momento em que Carlinhos se encaminha para o vestiário da Arena do Grêmio e é chamado, supostamente, de "macaquinho".

Nesta segunda, o Grêmio também se manifestou sobre o assunto. O clube gaúcho afirmou ter localizado o torcedor que grita ao fundo do vídeo e que ele se defendeu alegando ter gritado "brabinho", e não "macaquinho".

Dentro de campo, Carlinhos teve uma partida para esquecer. Titular, o atacante acabou expulso aos 12 minutos do segundo tempo após se envolver em confusão com Kannemann.