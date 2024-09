Carlinhos em treino do Flamengo - Divulgação / Flamengo

Publicado 23/09/2024 11:41

Rio - Em nota oficial divulgada nesta segunda-feira, o Grêmio divulgou que identificou o torcedor acusado pelo atacante do Flamengo, Carlinhos, de ter proferido uma frase racista, em Porto Alegre, durante o confronto das duas equipes pelo Brasileiro, no último domingo. No entanto, o clube gaúcho negou qualquer ato criminoso.

"O Grêmio identificou o torcedor responsável pelo que foi dito ao jogador do Flamengo. Indagado pelo Clube, o torcedor informou que costuma acompanhar os jogos sempre da mesma posição, nas cadeiras próximas ao túnel de acesso ao campo. Disse que, após presenciar o ato do atleta do Flamengo de quebrar a cabine do VAR, falou “tá brabinho?”, frase que foi repetida por uma criança que estava ao seu lado. O Grêmio estuda ainda outras medidas relativas ao episódio", diz a nota do Grêmio.

Após o fim da partida, o atacante do Flamengo afirmou ter ouvido imitações de macaco ao deixar o gramado depois de ter sido expulso. Em vídeo divulgado pelo portal "LANCENET", alguns torcedores tiveram a impressão de ter ouvido o termo "macaquinho" para se referir ao atacante.

Após o jogo, o Flamengo se posicionou sobre o caso, demonstrou apoio ao jogador, repudiou o ocorrido e informou que aguarda um posicionamento da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).