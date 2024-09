Fernando Seabra deixou o comando do Cruzeiro - Divulgação / Cruzeiro

Fernando Seabra deixou o comando do CruzeiroDivulgação / Cruzeiro

Publicado 23/09/2024 09:00 | Atualizado 23/09/2024 09:01

Rio - O Cruzeiro anunciou nesta segunda-feira a saída do treinador Fernando Seabra, de 47 anos. O clube mineiro decidiu pela troca no comando após o empate sem gols contra o Cuiabá, penúltimo colocado do Campeonato Brasileiro, na última semana.

"O Cruzeiro comunica a saída de Fernando Seabra do comando técnico da equipe. Além do treinador, o auxiliar técnico Alvaro Martins também deixa o clube. Agradecemos pelo profissionalismo e dedicação e desejamos sucesso na sequência da trajetória dos profissionais", divulgou o clube mineiro em nota oficial.

Após um excelente primeiro turno, o Cruzeiro vive uma oscilação neste momento no Brasileiro. Nas últimas oito partidas da competição, a equipe mineira venceu apenas duas, sendo a última contra o lanterna Atlético-GO, em Belo Horizonte.

Em pouco mais de cinco meses de trabalho, Fernando Seabra comandou a equipe em 36 partidas, com 17 vitórias, 10 derrotas e nove empates. O treinador deixa o Cruzeiro nas quartas de final da Sul-Americana, bem encaminhado para uma classificação para as semifinais.