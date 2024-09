Endrick soma seis partidas pelo Real Madrid - AFP

Publicado 22/09/2024 20:07

sofreu o pênalti convertido por Mbappé para fechar a Endrick voltou a se destacar mesmo entrando no fim de outra partida. Se não fez gol desta vez,para fechar a goleada do Real Madrid por 4 a 1 sobre o Espanyol . E diante do desempenho, o técnico Carlo Ancelotti admitiu que o atacante merece ficar mais tempo em campo, mas vê uma ressalva.

"Por um lado, sim, merece porque está entrando bem, com muita qualidade. Por outro, temos Vinicius (Jr), Rodrygo e Mbappé. Ele precisa ser um pouco paciente", avaliou o técnico italiano.



O jovem atacante de 18 anos já disputou seis partidas oficiais pelo Real Madrid, marcou dois gols e sofreu um pênalti, mas soma apenas 26 minutos em campo, mais os acréscimos.



Contra o Espanyol, só entrou aos 37 minutos do segundo tempo, no lugar de Bellingham. E o jogo em que mais atuou foi na estreia na Liga dos Campeões, contra o Stuttgart, quando entrou aos 34 da segunda etapa e fez o último gol no 3 a 1.