Endrick segue impressionado em seu início no Real MadridReprodução / Instagram

Espanha - O início de Endrick no Real Madrid segue dando o que falar. O jovem, de 18 anos, estampou a capa do jornal espanhol 'Marca' após mais uma boa atuação pelo clube merengue no último sábado (21).





"O Endrick vai dar muito o que falar. Não vai ser titular muitas vezes na temporada, mas pode ser o clássico jogador que, no fim das contas, te dá uma Champions, como o Rodrygo na 14ª e o Joselu na 15ª. Ele bagunça toda vez que entra em campo. Contra o Stuttgart, um gol. Contra o Espanyol, um pênalti sofrido e um chute que passou rente ao travessão. O brasileiro tem o gol no sangue, e o Santiago Bernabéu já sabe disso. Ansioso para vê-lo contra o Alavés", escreveu o jornal. O atacante, que já havia sido destacado por outro veículo do país depois de marcar em sua estreia na Liga dos Campeões , sofreu um pênalti, que viria a ser convertido por Mbappé para sacramentar a vitória por 4 a 1 sobre o Espanyol, pelo Campeonato Espanhol , e quase balançou as redes novamente com poucos minutos em campo.

O bom momento leva Carlo Ancelotti a cogitar iniciar um jogo com Endrick . Recentemente, o treinador italiano revelou que o atacante pode figurar entre os 11 iniciais no momento em que houver um rodízio no ataque do Real, para poupar jogadores do desgaste físico.

"Ele será titular em um dos próximos jogos. É o seu futuro: vai ser titular do Real Madrid em muitas partidas. Pela qualidade que tem, isso é bastante óbvio. É um garoto muito humilde, que fala muito pouco e trabalha muito. Gosto muito disso", disse Ancelotti na última sexta (20).