Time do Coritiba Crocodiles teve três vítimas fatais em grave acidente de ônibusDivulgação

Publicado 21/09/2024 16:25

A CBF prestou condolências às famílias dos três jogadores de futebol americano do Coritiba Crocodiles que morreram em grave acidente de ônibus em Piraí , no estado do Rio, neste sábado (21). A entidade também anunciou que todas as partidas do Brasileirão e das outras séries nesta rodada terão