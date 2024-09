Pela punição, Verstappen terá que "realizar algum trabalho de interesse público" - Lillian Suwanrumpha / AFP

Publicado 21/09/2024 13:25 | Atualizado 21/09/2024 13:27

Punido por pronunciar um palavrão pela Federação Internacional de Automobilismo (FIA) , Max Verstappen protestou contra a decisão da entidade durante a coletiva após o treino classificatório para o GP de Singapura de Fórmula 1. O holandês resolveu adotar respostas curtas para as perguntas feitas pelos jornalistas presentes.

"Não (posso elaborar minha resposta), vai que eu sou punido", disse Verstappen.

O piloto da Red Bull afirmou que não tinha nada contra os repórteres, mas brincou ao dizer que estava com "problemas na voz" para justificar o comportamento monossilábico. Ele, no entanto, após o compromisso oficial com a entidade automobilística, reuniu todos os jornalistas do lado de fora da sala de imprensa, respondeu as perguntas normalmente e revelou que estava protestando pela punição recebida.



"Eu acho ridículo o que aconteceu, então por que eu deveria dar respostas completas, porque é muito fácil, aparentemente, você receber uma multa ou algum tipo de penalidade, então eu prefiro não falar muito, poupar minha voz, e claro que podemos fazer as entrevistas em outro lugar também", ponderou.

Companheiros de profissão, como Lando Norris e Lewis Hamilton, demonstraram apoio à Verstappen. O primeiro afirmou que a penalização era "injusta", enquanto o britânico, da Mercedes, classificou como "uma piada".



Nas pistas, o holandês foi superado por Norris no treino classificatório e irá largar em segundo no GP de Cingapura. A largada acontece às 10h (de Brasília).

Entenda o caso

Em momento negativo na temporada, o piloto da Red Bull falou um palavrão ao ser questionado sobre o seu desempenho no domingo passado, no GP do Azerbaijão, em comparação ao mexicano Sergio Pérez, seu companheiro de equipe. Pérez só não foi ao pódio porque bateu na última volta - antes da batida, Verstappen estava em 7º lugar.

A declaração aconteceu em meio à discussão sobre os palavrões que os pilotos costumam usar em suas comunicações com suas equipes, via rádio. E que costumam ser transmitidas durante as corridas. O assunto entrou em discussão quando o presidente da FIA, Mohammed Ben Sulayem, causou polêmica ao reclamar dos palavrões nas transmissões fazendo uma comparação entre pilotos e rappers. De acordo com a entidade, ele terá que "realizar algum trabalho de interesse público".