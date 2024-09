Nego do Borel vai enfrentar Luiz Otávio Mesquita no FMS, em outubro - (Foto: Reprodução/Instagram)

Nego do Borel vai enfrentar Luiz Otávio Mesquita no FMS, em outubro (Foto: Reprodução/Instagram)

Publicado 21/09/2024 12:00

O cantor Nego do Borel vai enfrentar o influenciador Luiz Otávio Mesquita no dia 12 de outubro, no Ginásio da Portuguesa, em São Paulo, na quinta edição do Fight Music Show. O duelo marca a segunda experiência do carioca no Boxe, que foi nocauteado por Mc Gui, no FMS 4, em fevereiro deste ano, em seu debute na nobre arte.



Pelas redes sociais, o funkeiro declarou que espera ter um desempenho melhor em relação ao combate anterior e projetou um confronto "difícil" contra Mesquita. O carioca pediu "força e confiança" dos fãs para se recuperar no esporte.