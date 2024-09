Michael Chandler fez elogios a Charles do Bronx (à direita) antes da revanche - (Foto: Reprodução/UFC)

Michael Chandler fez elogios a Charles do Bronx (à direita) antes da revanche (Foto: Reprodução/UFC)

A expectativa por parte dos fãs de MMA é grande para a revanche entre Charles do Bronx e Michael Chandler, que foi oficializada e vai acontecer no card do UFC 309, marcado para o dia 16 de novembro, em Nova York (EUA). O duelo, vale ressaltar, será válido pela categoria peso-leve e o vencedor ficará próximo de uma disputa de cinturão, que atualmente pertence a Islam Makhachev.



Após deixar de lado, pelo menos por enquanto, o duelo contra Conor McGregor, por quem aguardou por quase dois anos, Michael Chandler não escondeu sua empolgação por voltar a ter uma luta marcada no UFC. Em entrevista ao canal do "UFC Brasil" nos bastidores do UFC 306, realizado no último sábado (14), o americano fez elogios a Charles do Bronx e exaltou a trajetória do brasileiro no MMA, mas deixou claro que vai em busca de uma grande vitória contra o paulista.