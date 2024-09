Heliton (à esquerda) vai defender cinturão do SFT em aguardado duelo contra Tiago Terra Nova - (Foto: Divulgação)

Publicado 17/09/2024 10:00 | Atualizado 17/09/2024 10:36

No próximo sábado (21), o SFT, uma das principais organizações de lutas do Brasil, irá desembarcar no Clube Atlético Juventus, na Mooca-SP, para mais um evento que promete ser histórico, reunindo combates de MMA, Xtreme – modalidade que consiste em realizar disputas de trocação em um octógono e com luvas de MMA (4 ao invés de 10 onças), sem clinch ou jogo de chão – e submission.



No duelo principal da noite, o manauara Heliton do Santos (23v-7d), campeão peso-pena de MMA do SFT, vai defender seu cinturão contra o baiano Tiago Terra Nova (10v-2d). Já no co-main event, Elismar Carrasco (29v-13d) terá Thiago Manchinha (26v-15d) pela frente em um embate entre o terceiro e quarto colocados no Ranking Nacional de MMA na divisão dos penas, respectivamente.

Atual campeão peso-pena e embalado por oito vitórias seguidas nas artes marciais mistas, Heliton, aos 34 anos, vive grande fase e ocupa a segunda posição no Ranking Nacional de MMA da sua categoria - além da quinta no peso-por-peso. A última apresentação do manauara no SFT foi em fevereiro do ano passado, quando derrotou Marcio Velaminho por nocaute e faturou o cinturão.



"A minha expectativa para defender o título é a melhor possível. Vou buscar a vitória, não importa como seja. Toda vez que eu entro no cage do SFT miro um nocaute ou a finalização, mais o nocaute (risos), porque eu gosto de trocar porrada, e espero conseguir um sobre o Tiago", projetou Heliton, que completou:



Do outro lado do cage estará o desafiante Tiago Terra Nova, de 29 anos. Com três triunfos em quatro duelos no SFT, sendo o mais recente em abril deste ano, o baiano aposta no ritmo de luta como um dos diferenciais para surpreender Heliton e sair com o cinturão.



"Estou muito feliz com essa oportunidade, será a minha primeira disputa de título e vou dar tudo de mim para terminar vitorioso. Estou treinando forte em todas as valências do MMA aqui na Team Brave, em Osasco-SP, sem me poupar em nada, com corpo e mente em ordem", analisou



Dono de um estilo agressivo e um grappling efetivo, Tiago projetou um embate duro contra Heliton: "Prevejo uma luta difícil, diante do adversário mais experiente que já enfrentei, mas acredito que tenho as armas necessárias para vencer", disse o baiano, antes de encerrar:



"Estou curtindo muito cada apresentação no SFT. Tem sido uma experiência boa para a minha carreira por conta de toda a exposição positivo e espero chegar o mais longe possível dentro da organização, ter essa referência do SFT na minha vida".



Marcado para iniciar às 18h (horário de Brasília), o SFT: dos Santos x Terra Nova terá transmissão completa através de Samsung TV Plus, TLC Channel e Pluto TV, além do card principal em TV aberta na Band a partir das 23h. Já os ingressos para quem quiser acompanhar o show pessoalmente podem ser trocados por produtos de higiene pessoal na entrada do Clube Atlético Juventus.



CARD COMPLETO:



SFT: dos Santos x Terra Nova

Sábado, 21 de setembro de 2024

Clube Atlético Juventus, na Mooca-SP

Transmissão: Band, Samsung TV Plus, TLC Channel e Pluto TV



Card principal



MMA cinturão: Heliton dos Santos x Tiago Terra Nova

MMA: Elismar Carrasco x Thiago Manchinha

Xtreme: Vinny Moraes x Fernando Levy

MMA: Neemias Santana x João Paulo



Card preliminar



MMA: Gabriel “Kurumim” x Marcone “Clandestino”

Xtreme: Gui Carvalho x Rodrigo “Sub Zero”

MMA: Marcão Vinicius x Edinho Silva

Xtreme: Alexsander “Caveirinha” x Rafael Silva

MMA: Nicholas “Menina Feia” x Pedro “Diesel”

Xtreme: Marcelo Prado x Matheus Mesquita

MMA: Daniel Oliveira x Antonio “El Tank”

Xtreme: Bernardo “Super-Choque” x Giselmo Vieira

Submission: Keven Japa x Jonathan William



Card semi-pro



MMA: Wesley Costa x Bruno Neguinho

Xtreme: Arthur Ribs x Lucas Mutante

