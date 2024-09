Jon Jones e Alex Poatan se encontraram no UFC 306, no último fim de semana - (Foto: Reprodução)

Publicado 17/09/2024 09:15

Durante o grandioso UFC 306, disputado na Sphere, em Las Vegas (EUA), um encontro fora do octógono deixou os fãs animados no último fim de semana. Alex Poatan e Jon Jones, que chegaram a especular uma luta há alguns meses, mostraram um clima bem amistoso, conversaram e ainda tiraram uma foto juntos.



Em entrevista ao "Full Send", Poatan, que vai defender o cinturão dos meio-pesados no próximo dia 5, contra Khalil Rountree Jr., comentou sobre esse rápido contato com "Bones". O brasileiro já pediu publicamente ao UFC para lutar nos pesados e até enfrentar Jon Jones, mas revelou que ambos projetaram um período de treino.



"Sempre tem alguma coisa saindo de uma luta, uma pequena lesão, então podemos descansar um pouco e depois treinarmos juntos", explicou o brasileiro, que seguiu o seu comentário:



"Muita gente fala dessa superluta, mas acho que tenho que aproveitar ao máximo a experiência desse cara. Ele tem muita experiência, mas as pessoas estão falando que ele talvez faça apenas uma ou duas lutas a mais (antes de se aposentar), e eu nem estou no peso-pesado ainda. Não sei se isso é possível (a superluta acontecer), mas quero pelo menos treinar com ele", finalizou.