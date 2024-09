ZR Team vai com tudo para a Eurocup da ISBJJA - (Foto: Reprodução)

Publicado 18/09/2024 09:15

Do Nordeste para o mundo, a ZR Team, fundada pelo casca-grossa Zé Radiola, faz um grande trabalho também em Portugal, e através da filial de Fátima, estará representada na Eurocup da ISBJJA. O evento vai fechar o Circuito Ibérico de Jiu-Jitsu, nos dias 2 e 3 de novembro, e tem inscrições abertas no site www.isbjja.com.



Líder da ZR Team Fátima, o faixa-preta Samuel Fersilva irá liderar o time na competição e falou sobre a preparação para a Eurocup, que além de disputas Gi & No-Gi, contará com Festival Kids, superlutas no Desafio Brasil x Portugal e outras atrações.