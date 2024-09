White House é referência na formação de jovens talentos - (Foto: Reprodução)

White House é referência na formação de jovens talentos(Foto: Reprodução)

Publicado 17/09/2024 17:00 | Atualizado 18/09/2024 05:19

No último fim de semana, dias 13 e 14 de setembro, o Ginásio Poliesportivo José Correa, em Barueri-SP, tradicional palco do Jiu-Jitsu brasileiro, recebeu o Kids International São Paulo 2024.



Organizado pela CBJJ, o evento reuniu alguns dos melhores atletas kids do país e, entre as equipes, teve a White House Jiu-Jitsu School / Studio MasterFrigo como um dos destaques.



Ao todo, o time manauara - referência na formação de jovens talentos - viajou com sete atletas e faturou sete medalhas, sendo seis de ouro e uma de bronze. Os títulos ficaram por conta de Lorenzo Moraes, João Ricardo Cabral, Davi Diogo, Daniel 220v e Marcos Murilo Vida, que garantiram o 5º lugar geral entre as equipes no infantil.



O excelente desempenho dos atletas reforçou o compromisso da White House Jiu-Jitsu School com a formação de campeões, tanto no aspecto técnico quanto na disciplina esportiva, e rendeu elogios:



"Estamos orgulhosos do desempenho da nossa tropinha no Kids International. Todos mostraram maturidade e disciplina no tatame, refletindo o esforço e a dedicação deles e dos nossos professores nos treinos diários", afirmou Diogo Dutra, um dos responsáveis.



"A evolução de todos é visível! No Kids International foi mais uma prova de que estamos no caminho certo. É apenas o começo de muitas coisas boas que estão por vir", completou o professor Alcenor Alves.