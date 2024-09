Campeonato Mineiro de Jiu-Jitsu da LMJJ é aberto para todas as idades - (Foto: João Marcus / @joao.sfotos)

Publicado 16/09/2024 07:00 | Atualizado 17/09/2024 14:46

Após o sucesso da última edição, realizada em agosto deste ano, a LMJJ se prepara para a quinta etapa do Campeonato Mineiro de Jiu-Jitsu 2024, que está marcada para os dias 21 e 22 de setembro, em Muriaé, Minas Gerais.



Com peso 1.5 no ranking, a competição promete acirrar ainda mais as disputas de olho no final da temporada e vai contar com grandes equipes em ação.