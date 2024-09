Inglaterra será o país-sede do Campeonato Mundial de Boxe 2025 - (Foto: Divulgação)

Publicado 18/09/2024 08:00

A cidade de Liverpool, na Inglaterra, foi escolhida nesta terça-feira (17) como a sede do próximo Campeonato Mundial de Boxe, que acontecerá entre 4 e 14 de setembro de 2025. Será o primeiro grande evento organizado pela World Boxing, entidade criada para manter a modalidade no Movimento Olímpico. Também será a primeira vez que a competição reunirá as disputas masculinas e femininas em conjunto.



Haverá dez categorias em cada um dos naipes, mas os pesos exatos ainda não foram anunciados. Eles serão definidos após o próximo Congresso da World Boxing, que acontecerá em novembro deste ano. O ginásio da competição será a M&S Bank Arena, que tem capacidade para receber até dez mil espectadores e recebeu o Mundial de ginástica artística de 2022 e as finais do Eurovision de 2023.



“Liverpool é uma cidade mundialmente famosa com uma herança orgulhosa no boxe e será um lugar fantástico para sediar nosso primeiro Mundial Adulto de Boxe. Esta será uma vitrine soberba para o boxe olímpico, particularmente porque será a primeira vez que a competição masculina e feminina ocorrerão lado a lado como parte do mesmo campeonato”, disse Boris van der Vorst, presidente da World Boxing.